Brunna Gonçalves revela mudanças no corpo pós-gravidez

Após anunciar no último sábado, 9, nas redes sociais a gravidez, Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, revelou estar sentindo algumas mudanças sutis em seu corpo. A bailarina compartilhou nesta quinta-feira, 14, com os fãs os primeiros reflexos da gravidez.

Inicialmente, Bruna notou que as mudanças vêm acontecendo aos poucos com um certo aumento na região dos seios e dos glúteos. “Com toda certeza do mundo, olha isso aqui gente, olha o tamanho dessa teta”.

“Com certeza peito, meu peito tá gigantesco. E bunda! Gente, a minha bunda tá muito grande, Jesus! Toda vez que eu passo no espelho, olho minha bunda e falo ‘Jesus, que bunda é essa senhor'”, apontou a carioca.

A bailarina também revelou que sente que logo deve perder algumas peças de roupas. “Minhas roupas ainda estão cabendo, umas ou outras que estão começando a apertar na parte da bunda, tipo short, tá começando a apertar na bunda, porque minhas roupas eram todas pequenininhas, né gente? PP, muito pequenas. Então já tá começando a ficar apertado (…) Com certeza até mês que vem já não cabe mais não”, desabafou.