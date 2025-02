Caçula de Caetano Veloso celebra aniversário e esposa posta foto rara

- Foto: Reprodução

Neste sábado, 25, Tom Veloso, filho caçula de Caetano Veloso, celebra seus 28 anos de vida. Apesar de discreto nas redes sociais, o cantor foi homenageado por amigos e familiares, incluindo sua esposa, Jasmine, e a atriz Regina Casé.

Jasmine, com quem Tom é casado desde 2016, abriu seu álbum de fotos pessoais para compartilhar momentos ao lado do marido e do filho do casal, Benjamin. Em uma publicação carinhosa, ela declarou: "A sorte de viver a vida ao seu lado. Que venham todas as outras. E eu sempre soube que ele seria o melhor pai que nosso filho poderia ter. Te amamos sem fim." O rosto do pequeno Benjamin foi mantido em sigilo nas imagens.

Regina Casé também celebrou o aniversário do jovem artista em suas redes sociais.

Embora Tom não seja muito ativo nas redes, suas raras aparições acabam sempre chamando atenção. Seu último post no Instagram, por exemplo, foi um carrossel de imagens que incluía registros em estúdio, momentos da infância e até uma foto malhando. Esse último detalhe, aliás, já havia feito o cantor viralizar anteriormente, quando seu físico definido atraiu olhares e brincadeiras dos internautas.

Paula Lavigne, mãe do aniversariante, aproveitou o momento para fazer graça. Em uma publicação especial, a empresária relembrou a foto da malhação de Tom ao desejar parabéns: "Hoje meu neném, Tom Veloso, faz 28 anos. Sim, sou uma mãe biscoiteira. Feliz aniversário, meu filho lindo. Muita saúde e paz. Mamãe te ama muito."