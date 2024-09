Cariúcha conta que já sofreu estupro coletivo e violência doméstica

Cariúcha apresenta o Fofocalizando - Foto: Reprodução

Uma das apresentadoras do programa Fofocalizando, do SBT, Cariúcha emocionou os fãs e os telespectadores após relembrar de episódios traumáticos que viveu há alguns anos. Na tarde de quarta-feira (18), ela abriu o coração e contou que sofreu um estupro coletivo quando tinha apenas 15 anos e violência doméstica por parte do ex-marido.

A ex-Fazenda, que completou 34 anos de vida, caiu aos prantos ao lembrar da trajetória que precisou trilhar. "Sobrevivi a um estupro coletivo aos 15 anos de idade. Eu venci o feminicídio, onde eu fui espancada pelo meu ex companheiro e eu estou viva para contar história", declarou.

Apesar das lembranças dolorosas e estatísticas de fracasso, Cariúcha demonstrou gratidão ao perceber que ela conseguiu superar o passado e seguiu com uma vida honesta e próspera: "Da onde eu vim, para eu estar aqui era impossível. Sou uma mulher preta e periférica e não tenho estudo".

Ela finalizou comemorando mais amo de vida e agradeceu ao público que a acompanha. "Eu lutei 20 anos para chegar até aqui, com geladeira vazia… passei por tudo. E hoje eu estou aqui e esse meu aniversário não é simples. Eu estou viva e com saúde. E muito obrigada a todo o Brasil que se identifica com a minha história", celebrou.