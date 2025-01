Carlinhos Maia diz que Pedro Sampaio não tem talento e faz crítica

Carlinhos Maia surpreendeu ao falar de Pedro Sampaio - Foto: Reprodução | Instagram

Carlinhos Maia surpreendeu com comentário sobre Pedro Sampaio ao rebater as críticas dos internautas ao DJ. Nas redes sociais, o influenciador disparou contra as críticas de seguidores ao uso exagerado do autotune nas apresentações do funkeiro.

O marido de Lucas Guimarães tentou defender Sampaio e acabou dizendo que o músico não tem talento. "Tem gente dizendo assim ‘Aí, ele é cantor de autotune’. Sim gente, o menino é cantor de autotune. Vocês querem talento musical? Vão na Celine Dion, entendeu?", disse o influencer, em vídeo no Instagram.

"Querem talento vão na Adele, na Beyoncé, que têm gogó. Comecem a naturalizar as pessoas que querem animar sua festa e pronto. Tudo quer talento. Sabe que hoje em dia faz sucesso quem não presta, porr*!", acrescentou o humorista.

Carlinhos até citou a cantora Flay, que esteve no BBB 20 disse que ela, apesar de talentosa, não faz shows.