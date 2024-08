Católicos e evangélicos reprovam a criação da igreja de Andressa Urach

Andressa Urach quer abrir uma igreja - Foto: Divulgação | Playboy

Uso descontrolado de álcool e drogas, caça incessante pela fama, procedimentos estéticos escandalosos, prostituição, incesto com um meio-irmão, episódio de zoofilia com um cachorro, brigas em reality show, disputa na Justiça pela guarda do filho mais novo, produção de conteúdos adultos para as plataformas digitais, filmados pelo filho mais velho, e declarações religiosas conturbadas. Foi assim que Andressa Urach se tornou uma das personalidades brasileiras mais polêmicas de todos os tempos.

Do crente ou ateu, ninguém explica como a vida da gaúcha de 36 anos consegue ser tão intensa. Depois de se declarar evangélica após vivenciar uma experiência de quase-morte por causa de uma complicação na aplicação de hidrogel nas coxas e nos glúteos, chegando a lançar dois livros em parceria com a Igreja Universal, Andressa Urach havia deixado a religião e voltou para a prostituição sem pudor algum. Agora, a loira anunciou que está se preparando para abrir a própria instituição religiosa. A novidade tem dividido opiniões.

O Portal MASSA! conversou com dois líderes religiosos diferentes, de igrejas que, assim como a que Urach pretende abrir, possuem a Bíblia como livro sagrado, para saber a opinião das instituições sobre a conduta da influenciadora digital, além de apurar se o futuro templo dela poderá ser considerado uma congregação cristã ou não.

Os princípios da Igreja Urach

Os últimos ‘aprontes’ de Urach foram relacionados à fé dela. Andressa fez o processo de bifurcação da língua, a dividindo em duas partes. Inicialmente, a empresária havia dito que o objetivo da cirurgia era aumentar o prazer sexual e o engajamento dos vídeos nos sites +18, porém, ela também contou que sua “língua de cobra” é uma maneira de “afrontar os religiosos” e acolher “os pecadores” quando for ministrar pregações e cultos. Para completar, a gaúcha resolveu fazer um ensaio sensual com uma Bíblia na mão.

"A Bíblia faz parte da minha vida e o ensaio foi uma forma de expressar minha jornada pessoal e espiritual. A minha intenção não é desrespeitar a fé de ninguém, mas compartilhar minha história de superação e transformação e mostrar que Deus está comigo. Mesmo os religiosos falando que não!" Andressa Urach

Andressa Urach



São esses princípios e hábitos que a blogueira irá levar para a Igreja Urach, que tem previsão de ser aberta em no máximo cinco anos. Ela também anunciou que não irá cobrar dízimos e não fará qualquer julgamento contra as pessoas, acolhendo o público considerado pecador pelas religiões cristãs tradicionais, como, por exemplo, a comunidade LGBTQIAPN+.

Andressa fez a bifurcação da língua | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Na minha igreja eles serão amados e cuidados como todas as almas!!! E serão aceitos do jeito que são, porque foi Deus que os fez!!! E Deus faz tudo perfeito!!!! No juízo final, eu e os gays estaremos salvos através de Jesus”, explicou.



Católicos e evangélicos não consideram a Igreja Urach válida

Apesar das divergências em muitas doutrinas e algumas crenças, representantes da Igreja Católica e da Igreja Evangélica concordaram que a instituição religiosa que Andressa Urach deseja fundar não pode ser considerada verdadeiramente cristã. Em entrevista ao Portal MASSA!, o Frei Expedito, da Paróquia Espírito Santo, no bairro Tancredo Neves e Arenoso, e o pastor Gerson Pires, do Ministério Profético Sol da Justiça, no Subúrbio Ferroviário, comentaram sobre os ideais pregados pela influenciadora digital.

Para o Frei Expedito, o fato de Andressa não reconhecer a veracidade da Igreja Católica já é uma razão para o templo dela não ser considerado cristão: “Ela quer abrir uma Igreja fundamentando-se em princípios cristãos, mas nega a Igreja fundada por Jesus, que é a Igreja Católica, que tem como administrador o Papa: ‘Tu és Pedro e sobre esta Pedra construirei a minha Igreja’, que é a Igreja Católica. Logo, não pode ser cristã”.

Já para o pastor Gerson Pires, ainda que ela use a Bíblia Sagrada como referência, é necessário ter atitudes condizentes com as Escrituras. “Uma igreja para ser considerada genuinamente cristã deve ser respaldada e fundamentada pelos ensinamentos de Jesus. O evangelho que Jesus pregou foi cheio de amor, porém com o intuito de gerar no coração das pessoas mudança de comportamento”, opinou.

Eles também avaliaram como grave a ação de fazer fotos sensuais com a Bíblia na mão. “A Bíblia é um livro sagrado, escrito por homem, mas inspirado por Deus. Os seus ensinamentos são sagrados, por isso usá-la de forma sensual, é uma heresia”, disse o frei.

O pastor concordou e explicou a importância dos textos bíblicos para os que acreditam nele: “Jesus é Santo, bem como a sua Palavra. A Bíblia não é um livro qualquer, é a Palavra de Deus. O objetivo desse livro sagrado é transmitir a renúncia e arrependimento”.