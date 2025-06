Claudia Leitte lança música cristã e fãs especulam carreira gospel

Claudia Leitte lança música religiosa e fãs especulam mudança para o gospel - Foto: Reprodução

Claudia Leitte lançou a música “Espalhe Gratidão”, parceria com o cantor e compositor cearense Renno Poeta, despertando especulações nas redes sociais sobre uma possível transição da artista para o segmento gospel. A canção apresenta uma mensagem centrada na fé e no agradecimento, com versos como: “Hoje levantei com muita gratidão. Tomei um café, fiz minha oração. Vai ser um dia incrível. Com Deus na frente, tudo é possível”.

A cantora, que se batizou em 2012, vem demonstrando publicamente sua religiosidade. Recentemente, compartilhou uma reflexão sobre fé e comprometimento espiritual em suas redes sociais. “Não dá pra ter esse tipo de fé somente aos domingos. Não dá pra viver apenas de religião... é preciso consistência no relacionamento com Deus”, escreveu.

Batismo de Claudia Leitte | Foto: Reprodução

Na biografia do Instagram, Claudia destaca: “Cristã, esposa, mãe, cantora”, reforçando a presença da espiritualidade em sua vida pessoal e profissional. O lançamento da música, com forte teor religioso, alimenta a discussão entre fãs sobre a possibilidade de mudança de estilo musical. Confira: