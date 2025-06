Com Pedro Sampaio, Anitta estreia no São João de Campina Grande

- Foto: Divulgação Agência LK

Anitta fará sua primeira apresentação no São João de Campina Grande no dia 18 de junho, ao lado de Pedro Sampaio, em um show gratuito no Parque do Povo, véspera de feriado. A participação inédita da artista promete ser um dos momentos mais aguardados dos festejos juninos deste ano.

A ação faz parte do Beats Mega Show, iniciativa da marca da Ambev que prepara uma série de experiências para o público no Parque do Povo. Antes do anúncio oficial, a marca instalou um telefone gigante no Partage Shopping, criando expectativa nas redes sociais. A revelação veio em uma chamada inusitada: Pedro Sampaio atendeu e anunciou a participação de Anitta na festa.

“Alô, alô Campina Grande! A convite de Beats, eu tô chegando para o Beats Mega Show e dessa vez eu vou levar a Anitta comigo. Vai ser no dia 18 de junho, no Parque do Povo, com entrada gratuita. É só chegar e curtir com a gente!”, disse o artista.

Anitta também celebrou a novidade: “Estou empolgadíssima pra essa participação, hein?! Quero ver todo mundo lá com Beats na mão e muita animação!”

Além do show, a marca promove ativações nos fins de semana e feriados com DJs no Parque do Povo, aquecendo o clima da festa. “Estar no São João de Campina Grande com dois ícones da música reforça nossa conexão com a cultura jovem. Viemos para transformar momentos em experiências únicas”, afirma Mariana Porto, diretora de Marketing de Beats.