Conheça Renatinha, influencer baiana que relatou sexo com seis homens

Renatinha produz conteúdo para as redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram Renatinha

A influencer baiana Renatinha causou nas redes sociais no sábado (7) ao compartilhar detalhes de suas experiências sexuais. Famosa por ter viralizado ao dançar o hit 'Manda 100, Manda 50', ela revelou aos seguidores no Instagram que já participou de surubas com mais de seis homens. Mas, quem é Renatinha?

Renata Machado, mais conhecida como Renatinha, é uma influencer baiana transexual com quase 400 mil seguidores no Instagram. Ela ganhou popularidade ao compartilhar vídeos de humor sobre o cotidiano e por tratar, de forma irreverente, temas que estão sendo comentados pelos internautas.

Além de seu conteúdo humorístico, Renatinha mostra seus momentos de lazer nas redes, participando de festas com outros influencers, sempre regadas a muita bebida e viajando para destinos nacionais e internacionais, como Mykonos, na Grécia. Atualmente, está em um relacionamento, mas prefere manter a identidade do parceiro em segredo para evitar exposição excessiva nas redes sociais.