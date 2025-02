De cadeira de rodas, Dedé Santana vai parar no hospital

Dedé Santana foi visto na unidade de saúde sentado em uma cadeira de rodas - Foto: Divulgação

O ator Dedé Santana deu entrada em um hospital de São Paulo na última quarta-feira, 22. Ele foi visto na unidade de saúde sentado em uma cadeira de rodas.

Leia também:

>> Renato Aragão é alvo de atitude da Globo após grande mágoa

>> Humorista do SBT detona Renato Aragão: “Só era engraçado em cena"

>> Ao lado de Dedé, Renato Aragão chora e admite ter feito "coisas erradas"

À coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o artista explicou o que aconteceu. “Estou em São Vicente, no espetáculo Abracadabra no Reder Circus. Eu fui lá [no hospital] tirar a pressão, mas quando você chega lá, eles fazem você sentar na cadeira de rodas. Foi isso”, disse Dedé.

Ele contou ainda que sentiu uma diferença na pressão após o voo, mas já retornou ao espetáculo do circo. “Tirei a pressão, porque senti uma diferença, mas tá tudo bem, já retornei ao espetáculo”, finalizou.