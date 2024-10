De Sheuba a Alesson: influenciadores baianos vão às urnas em Salvador

Sheuba e Alesson votando para eleger vereador e prefeito em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais de 11.283.507 eleitores estavam aptos a votar para escolher prefeitos e vereadores na Bahia nas Eleições 2024. Entre eles, diversas personalidades da mídia e influenciadores digitais exerceram seu direito de voto em Salvador, chamando atenção de fãs e curiosos por onde passaram em vários colégios eleitorais da capital baiana. A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, traz agora um apanhado de quem marcou presença e apertou o verde nas eleições de Salvador. Veja:

Sheuba

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sheuba, conhecida por seu carisma nas redes sociais, votou em Fazenda Coutos, bairro onde já morou. Ela aproveitou para interagir com os moradores locais e reforçar a importância do voto.



Jefferson Costa

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jefferson Costa, influenciador de lifestyle, votou no Colégio Polivalente, no bairro de Amaralina. Ele compartilhou sua experiência nas redes sociais, incentivando seus seguidores a fazerem o mesmo.



Alesson Lima

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador baiano Alesson Lima, famoso por suas festas como o Carnalê, registrou o momento de seu voto com uma foto ao lado da cabine de votação, celebrando o ato democrático.



Mauricio Fonseca

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maurício Fonseca, que vem se destacando no mundo da moda, esteve no Colégio Polivalente San Diego, no bairro do Uruguai, para exercer a sua cidadania. Ele compartilhou um mosaico mostrando o comprovante de votação.



Cristian Bell

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cristian Bell, um dos grandes nomes das redes sociais da Bahia, foi visto votando no Colégio Duque de Caxias, no bairro da Liberdade. Sua ida ao local chamou a atenção dos eleitores presentes.



Bárbara Carine

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora conhecida como Uma Intelectual Diferentona também exerceu sua cidadania. Bárbara Carine divulgou nas redes sociais não só a importância de votar, mas também compartilhou sua escolha política com os seguidores.

Assista a apuração das eleições: