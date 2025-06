Decisão de Virginia gerou desconforto para família de Zé Felipe - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca causou desconforto na família de seu ex-marido, Zé Felipe, ao aceitar o convite para ser rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. O anúncio oficial aconteceu na última semana, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, marcando a nova fase da influenciadora, agora solteira.

De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, a decisão de Virginia não agradou familiares de Zé Felipe, como Poliana Rocha e Leonardo, que teriam considerado a escolha "incompatível" com os valores defendidos pelo núcleo familiar. Entre os motivos apontados estaria a visão do Carnaval como um ambiente que eles classificam como "vulgar".

Virginia passa a ocupar o posto que foi de Paolla Oliveira por sete anos à frente da bateria da Grande Rio. O convite e a confirmação ocorreram dias após o anúncio do término de seu casamento com Zé Felipe, com quem teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice (3 anos), Maria Flor (2 anos) e José Leonardo (7 meses). A separação, segundo a influenciadora, não muda a parceria dos dois como pais e empreendedores: "Seguimos juntos, agora de uma maneira diferente", escreveu Virginia nas redes sociais.