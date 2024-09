Deolane vai ser solta? Próximas horas podem ser decisivas

Deolane e a sua mãe, Solange Bezerra, permanecem isoladas das outras detentas - Foto: Reprodução

A web “parou” desde a prisão da influenciadora Deolane Bezerra na última quinta-feira, 5. Boatos de que ela havia sido liberada tomaram a internet na sexta-feira, 6, mas a verdade é que a advogada continua detida no Recife

A advogada e empresária acabou presa após operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, movida pela Justiça de Pernambuco.

Deolane vai ser solta?

Deolane e a sua mãe, Solange Bezerra, permanecem isoladas das outras detentas, em uma sala reservada devido à repercussão. Um pedido de habeas corpus deve ser analisado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco nas próximas horas desta segunda-feira.

No entanto, de acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o desembargador responsável pelo caso deve negar a liminar por temor de que isso atrapalhe as investigações.

Também existe a possibilidade de que Deolane seja transferida para outra unidade prisional: a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, localizada no bairro de Iputinga, zona oeste do Recife. Atualmente, ela está detida na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), na região metropolitana.