Dolce & Gabbana lança perfume de luxo para cães privilegiados

Novo perfume - Foto: Divulgação

A marca de luxo Dolce & Gabanna anunciou o lançamento de um novo perfume sem álcool, feito especialmente para cães com tutores com bolsos fartos. No anúncio do produto, a marca diz que a fragância contém “as notas acolhedoras e quentes de ylang, o toque limpo e envolvente do almíscar e os tons amadeirados e cremosos do sândalo”. O custo é de € 99 (o equivalente a US$ 109 ou R$ 611).

O perfume foi certificado pela Safe Pet Cosmetics, uma organização veterinária independente na Itália que valida a segurança dos produtos para animais, informou a Dolce & Gabbana.

No entanto, veterinários não se entusiasmam com a ideia. "Isso é inteiramente para o benefício do dono, não para os cães. Os cães têm um sentido de olfato fantástico, e mudar seu odor pode causar problemas significativos", diz Daniel Mills, professor de medicina comportamental veterinária na Universidade de Lincoln, na Inglaterra, em entrevista ao NY Times.

Mudar o cheiro de um cão também pode fazer com que outros cães o identifiquem de forma equivocada, o que pode levar a agressão ou rejeição social. "No geral, é uma péssima ideia", ressalta Mills.

Não é novidade

Outras marcas já lançaram perfumes feitos para pets. A Hownd, uma empresa de alimentos e cuidados para cães, fabrica o Peach Bum Natural Parfum for Lady Dogs, enquanto a marca de cuidados para cães Peanut and Pickle oferece uma seleção de fragrâncias, como coco, sal marinho, hortelã-pimenta e toranja, tanto para cães adultos quanto para filhotes.

Até mesmo a falecida Rainha Elizabeth II criou seu próprio perfume para cães em 2022: o “Happy Hounds Dog Cologne.”

Anna Judson, presidente da Associação Veterinária Britânica, argumentou que outro potencial malefício é esconder problemas de saúde subjacentes, potencialmente causando atrasos desnecessários no tratamento.

"Se seu cão tem um cheiro ruim, pode ser devido a uma condição de pele ou outros problemas de saúde. Portanto, consulte seu veterinário para obter aconselhamento", aconselha.