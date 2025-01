Dona Déa detona Carlinhos Maia após caso envolvendo Liniker

Mãe de Paulo Gustavo - Foto: Reprodução | Globo

Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia criticou o influenciador Carlinhos Maia por uma fala envolvendo a cantora Liniker. Em 24 de dezembro do ano passado, o famoso ironizou os pronomes da artista.

“Você foi no show dele. Dela, delu, dolu, de Liniker. […] O que importa é a música.”

Em texto publicado neste domingo, 19, Déa reforçou a necessidade de respeito às diferenças. “Hoje me senti especialmente com a responsabilidade de me posicionar com relação ao que deveria ser a obrigação de todas, todos e todes: respeitar a orientação sexual e a identidade de gênero de qualquer pessoa”, escreveu.

A mãe de Paulo Gustavo também explicou o motivo de ter se emocionado com Carlinhos durante participação no Domingão com Huck, gravado em dezembro: “Eu me emocionei com a história de Carlinhos Maia e com a fala de sua mãe. Não conhecia a história dele até então.”

A artista também deixou uma mensagem de apoio à cantora Liniker: “Seu trabalho e sua arte me transformam e me emocionam. Você é uma das maiores artistas que tenho o prazer de conhecer. Obrigada por existir, resistir e espalhar amor e arte pelo mundo.”

Nos comentários da publicação, Carlinhos rebateu. “Enquanto a senhora faz texto, é na minha casa que dezenas de trans, travestis, gays e todos que não estão na TV têm oportunidades reais.”