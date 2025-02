Duda Reis sobre planilha de influencers: "Ninguém na fila do pão"

Duda é atriz e influencer - Foto: Reprodução/ Instagram

A atriz e criadora de conteúdo Duda Reis, de 23 anos, utilizou suas redes sociais para comentar a recente polêmica envolvendo uma planilha vazada na internet, que trazia feedbacks de contratantes sobre diversos influenciadores digitais. Bem avaliada no documento, Duda aproveitou para compartilhar reflexões sobre sua trajetória e a importância de manter os pés no chão no universo digital.

"Comecei a trabalhar na internet muito nova, com 15, 16 anos, e hoje estou com 23. Se tem algo que aprendi ao longo desse tempo é que números e visualizações não podem subir à cabeça. No fim das contas, ninguém é insubstituível", destacou a atriz.

Para Duda, o sucesso não justifica a falta de respeito ou simpatia no ambiente de trabalho. "É uma obrigação ser educada, querida e receptiva, principalmente quando você está sendo contratada. Já vi colegas de profissão que deixam o ego falar mais alto, e isso não é aceitável. Sempre digo: se você está num dia ruim, fique em casa. Ser respeitosa é o mínimo", afirmou.

Sem citar nomes, ela também revelou que já conversou com amigas influenciadoras que, segundo ela, não demonstravam receptividade com os contratantes. "Já chamei a atenção de pessoas próximas porque, sinceramente, ninguém aqui é a Beyoncé. No ambiente de trabalho, você precisa ser profissional e respeitar quem está investindo no seu trabalho."

Duda também comemorou as avaliações positivas que recebeu na planilha vazada. "Fiquei muito feliz com o que falaram sobre mim. Acho que isso reflete o que procuro ser no dia a dia, tanto na internet quanto fora dela", comentou.