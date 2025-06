É fake? Término de Virginia e Zé Felipe levanta suspeitas

Virginia e Zé Felipe - Foto: Reprodução

O casal Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciou oficialmente o fim do casamento na noite desta terça-feira, 27, por meio das redes sociais. Pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois reforçaram que continuarão amigos e parceiros na criação das crianças.

Em uma mensagem publicada no Instagram, Virginia destacou que a separação foi uma decisão conjunta e consciente, sem mágoas. Ela ressaltou o valor da história que viveram juntos e pediu respeito ao momento que estão enfrentando. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, escreveu.

No entanto, a notícia do término foi recebida com surpresa, e até desconfiança, por parte dos fãs. Muitos seguidores levantaram a hipótese de que os perfis dos dois teriam sido hackeados, devido ao tom inesperado da publicação. Comentários como “é trollagem” e “alguém invadiu o perfil deles!” se multiplicaram nas redes:

Término de Virginia e Zé Felipe é real?

Apesar da repercussão, a separação é verdadeira. As assessorias de ambos confirmaram o fim do relacionamento e afastaram os rumores de marketing.

Zé Felipe e Virginia, que estavam juntos desde 2020, reforçaram que seguem em paz, com foco nos filhos e nos projetos profissionais. “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, afirmou Virginia, encerrando o comunicado com um pedido claro: que não sejam criadas histórias falsas sobre o término.