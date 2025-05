Eliezer traumatiza filha e leva esporro de Viih Tube

Eliezer se emocionou ao relatar a situação - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Eliezer surpreendeu os seguidores nesta terça-feira, 22, ao revelar que traumatizou sua filha mais velha, Lua, fruto do relacionamento com Viih Tube. O ex-BBB contou que mostrou o filme Rei Leão para a garotinha, que pediu para desligar logo no começo.

“Estou chateado! Acho que traumatizei minha filha. Primeiro, que sempre sonhei em assistir a O Rei Leão com ela. Estava esperando esse momento ansioso. Hoje tive a ideia, fui colocar O Rei Leão, estava tudo indo muito bem até que veio a cena da morte do Mufasa, ela começou a falar 'não quero esse, não quero esse'. Eu na hora tirei”, disse ele.

“Ela pediu pra ver a mãe, chegou na Viih, que estava em outro cômodo, agitada falando que o leão caiu, ficou repetindo isso muitas vezes. A Viih agiu rápido, foi lá no cinema [que temos em casa] e pediu para botar no final do filme, onde fica tudo bem, pra mostrar pra ela que ficou tudo bem para acalmá-la”, explicou.

O famoso ainda confessou que tomou um esporro da esposa após o ocorrido. “Eu acho que ela nunca mais vai assistir ao Rei Leão comigo. E agora estou bem triste, com peso na consciência e ainda tomei esporro da Viih, porque o filme não é pra idade dela”, concluiu.