Em família, Neymar curte piscina com Bruna Biancardi e ex-namorada

Os três estão na Arábia Saudita, onde o jogador mora - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sem jogar desde outubro do ano passado, o atacante Neymar curtiu o fim de semana na piscina com a mãe de dois dos seus filhos, Bruna Biancardi e Carol Dantas. Os registros foram postados nas redes sociais.

Os três estão na Arábia Saudita, onde o jogador mora, e compartilharam nos Stories de suas contas no Instagram. Nas imagens, Bruna e Neymar aparecem com a pequena de 9 meses na piscina, ao lado de Davi Lucca e Valentim, filhos de Carol Dantas.

Já em outras fotos, Mavie aparece no colo de Carol e brincando com David. A bebê de apenas nove meses é fruto do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi.

Carol Dantas nunca chegou a oficializar um relacionamente com o jogador, mas, em 2011, os dois viveram um breve namoro e resultou na gravidez do primeiro filho do atleta, Davi Lucca, atualmente com 12 anos.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais