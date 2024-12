Escolas de samba do Rio chegam a cobrar R$ 1 milhão por posto de musa

Tati Barbieri é casada com bilionário russo - Foto: Reprodução

Os postos de musa e rainha de bateria são alguns dos mais disputados das escolas de samba do Rio de Janeiro. E eles têm um preço. Segundo o jornal Extra, mulheres chegam a pagar R$ 1 milhão para ocuparem esses postos.

Esse valor salgado foi pago pela socialite Tati Barbieri. A moça, casada com um milionário russo, pagou cerca de R$ 1 milhão a Salgueiro para estrear no carnaval carioca este ano.

Já na Vila Isabel, Andrea de Andrade foi dispensada. Monique Rizzeto pagou R$ 150 mil para assumir o posto, informa a publicação.

Na Portela, uma musa tem que desembolsar R$ 100 mil para brilhar na Avenida. Dependendo da ala a Mangueira também chega a cobrar R$ 100 mil, mas a maioria das musas garante a folia por R$ 50 mil.

No Salgueiro, o sonho de ser musa gira em torno de R$ 80 mil.

E não para por aí. Além desta bagatela, as moças têm que arcar com a própria fantasia, além dos looks dos ensaios técnicos e de quadra.

As escolas que ficam de fora desse “comércio paralelo” são Beija-Flor, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade, Viradouro, Tuiuti e Grande Rio.