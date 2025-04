Esposa de Alok sofre lesão delicada após procedimento estético

Romana alertou as seguidoras sobre o perigo do procedimento - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Romana Novais passou por uma situação delicada ao fazer um procedimento estético nos cílios nesta semana. Esposa do DJ Alok, a médica fez um desabafo em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 8, e contou que sofreu uma lesão na córnea do olho.

“No sábado, quando acordei e abri o olho, eu não enxergava nada. Absolutamente nada. Quando eu abri, veio uma dor muito forte, fulminante, severa, foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi dilacerante, parecia que estava corroendo meu rosto. Estava tudo embaçado, não conseguia nem olhar no espelho”, disse ela.

A dermatologista ainda revelou que foi diagnosticada com ceratite química, causada por um dos produtos utilizados durante o procedimento de lash lifting, que promete deixar os pelos dos cílios mais curvados e volumosos.

Romana Novais exibe o resultado do procedimento | Foto: Foto: Reprodução | Instagram

“Ceratite química pós-procedimento nos cílios: lavar muito e ligar para o oftalmologista para prescrever colírio corticoide anti-inflamatório, lubrificante e antibiótico para revitalizar a córnea. Estou usando tampão pela fotofobia que ainda sinto”, concluiu ela, alertando as seguidoras sobre o perigo do procedimento.