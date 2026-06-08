DE FÉRIAS
Everton Ribeiro e esposa aproveitam férias do Bahia na Europa
O casal está curtindo uma eurotrip ao lado de amigos
Everton Ribeiro e sua esposa, a influenciadora Marilia Nery, estão aproveitando bem a pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. De férias do Esporte Clube Bahia, o atleta está viajando pela Itália ao lado da amada e de alguns amigos.
Os registros da eurotrip foram compartilhados por Marilia nas redes sociais esta semana. Nas imagens, o casal aparece aproveitando a paisagem de Sardenha, cidade italiana
“A vida doce, realmente”, escreveu ela na legenda de uma das publicações. Nos comentários, diversos fãs e amigos elogiaram o atleta e a publicitária. “Que deli! Aproveitem, casal querido”, disparou uma seguidora. “O casal mais lindo da história”, afirmou outra.
Vale lembrar que Marilia Nery e Everton Ribeiro estão juntos há 19 anos. Eles se conheceram na adolescência e atualmente são pais de dois meninos: Augusto, de 8 anos de idade, e Antônio, de 4 anos.