Ex-chiquititas chora em live e revela dificuldades financeiras

Sophia Valverde rompeu contrato com o SBT em 2023 - Foto: Reprodução/SBT

Conhecida por trabalhos como Chiquititas, As Aventuras de Poliana e Cúmplices de um Resgate, a atriz Sophia Valverde enfrenta um desafio com a carreira: a falta de novas oportunidades. A artista busca, como alternativa para vencer as dificuldades financeiras, fazer lives para ganhar dinheiro.

Sem perspectiva de novos trabalhos como atriz, Sophia começou a fazer lives em seu perfil do TikTok. Segundo ela, as interações na plataforma são uma forma de manter a renda. “Eu faço porque realmente eu preciso. Ator e atriz só recebem quando estão trabalhando”, pontuou.

Ainda de acordo com a atriz, em certos casos, ela recebe mais com as lives do que fazendo filmes. “Realmente estou precisando. Porque não tem salário, e sou só eu e minha mãe”, lamentou Sophia.

Após romper o contrato com o SBT, em 2023, Sophia participou dos filmes As Aventuras de Poliana - O Filme (2023), Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo (2024) e Missão Porto Seguro, que estreia em janeiro no Prime Vídeo.