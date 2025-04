Ex de jogador do Flamengo, miss é presa e deportada dos EUA

A miss contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Imagem: Divulgação

Francielly Ouriques passou por uma situação delicada ao chegar nos Estados Unidos no início do mês. Ex-noiva do ex-jogador de futebol André Santos, que atuou pelo Flamengo, a miss fez um relato em seu perfil do Instagram, nesta semana e contou que foi presa e deportada do país.

“Um guarda me abordou perguntando se eu tinha algo de ilícito nas minhas malas e eu disse que não. Geralmente, as pessoas me mandam para a revista na Polícia Federal e eu pensei: gente, só pode ser um estereótipo porque sempre me escolhem”, disse ela.

A morena revelou que foi acusada de realizar “trabalhos ilícitos” ao encontrarem uma cartela do medicamento Tramal, analgésico à base de opioide, em sua bolsa, pois o medicamento é terminantemente proibido no país.

Ela disse que teve seu celular revistado e foi levada para uma cela pequena. “Largada em um frio de 3 °C, só podendo ficar com uma peça superior e uma peça inferior, não podia nem usar casaco, tratada como uma bandida mesmo, uma humilhação completa”, reforçou.

Confira o relato completo: