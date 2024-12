Ex-padrasto de Neymar revela traição da mãe do jogador: "Ódio"

Tiago Ramos falou da antiga relação com Nadine - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tiago Ramos voltou a aparecer nas redes sociais com comentários sobre o antigo namoro que teve com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. Ele usou os Stories do Instagram, nesta sexta-feira, 29, para comentar que descobriu que a mulher o traiu enquanto namoravam, em 2020.

“Pô, na moral, sinceramente, viu, meu irmão? Agora sim que eu estou com ódio. Eu sei que eu errei, meu Deus. Mas como é que esse tempo todo eu estou me humilhando para alguém e descobri agora outra parada dessa mesma pessoa”, iniciou o ex-A Fazenda.

O modelo garantiu que não vê problema em Nadine namorar outra pessoa, mas que isso não deveria ocorrer enquanto eles estavam namorando. “Na moral, agora vocês vão ver quem é o Tiago, relaxa”, avisou.

“Eu não acredito nisso, não. Olha, não existe amor nenhum no meu coração mais, existe só ódio agora“, continuou o famoso.

“O fo** é sabe o quê? Pessoas que estavam ao meu lado não terem me dado nenhum sinal, não terem deixado nada passar. Eram pessoas que, para mim, eram confiáveis. Eram, né?”, disse.

“Graças a Deus, Ele me tirou dessa merda. Porque eu sou pior que essa merda, mas uma hora vocês vão descobrir a verdade e saber do que eu estou falando”, completou.