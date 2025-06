Ex-participante de reality sofre acidente com panela de pressão

A influenciadora contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Ilustrativa | Pixabay

Renata Giaffredo sofreu um acidente com uma panela de pressão nesta quinta-feira, 5. Ex-participante do reality show ‘Casamento Às Cegas Brasil’, exibido na Netflix, a moça contou em seu perfil do Instagram que o item explodiu e causou queimaduras sérias.

“Meu rosto, minha mão, meu colo e meu braço estão machucados. Estourou uma panela de pressão aqui em casa porque fui fazer uma sopa para o Alexandre [seu marido, com quem casou no reality], que está doente. Estava tudo certo, mas, coisa de grávida, esqueci de verificar se todo o ar tinha saído [da panela]. Explodiu”, disse ela, que está à espera de sua primeira filha com o amado.

A influenciadora ainda explicou que sofreu queimaduras de segundo grau rosto e primeiro grau no corpo, exibindo os machucados para os seguidores do Instagram, que já ultrapassam a marca de 200 mil.

Participação no reality

Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz participaram da quarta temporada do reality show Casamento às Cegas. Eles se conheceram durante as dinâmicas do programa e se casaram ao final das gravações, fazendo os votos no altar.

Entretanto, o romance passou por alguns percalços e eles se separaram em agosto de 2024, após afirmarem ter um casamento aberto. A reconciliação foi anunciada em abril de 2025 e agravidez no mês seguinte, revelando que eles estavam à espera de uma menina, que se chamará Antonella.

Perigos da panela de pressão

Vale lembrar que a panela de pressão possui alguns riscos quando não é utilizada correntemente. É importante não encher o recipiente além da quantidade recomendada e retirar toda a pressão contida nela antes de abrir.

Segundo informações do Ministério da Saúde, não há um código específico para acidentes com panela de pressão, dificultando o fornecimento de dados com relação ao ocorrido, que acontece em diversas cidades do país.

Algumas dicas de especialistas para evitar estes acidentes consistem em: Comprar panelas certificadas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia); Verificar se a válvula por onde sai o vapor está desobstruída e limpa; Nunca utilizar a panela sem água e verificar o fechamento correto da tampa da panela.

Além de deixar a panela esfriar e liberar a pressão naturalmente quando desligar o fogo; Nunca abrir a tampa sem que todo o vapor tenha saído e desligar o fogo imediatamente e esperar a panela esfriar se não estiver pegando pressão.