Fã de Deolane fica sem comer e dormir há 3 dias e gera preocupações

- Foto: Reprodução

Uma fã de Deolane Bezerra postou um vídeo nas redes sociais demonstrando preocupação com a situação da influencer, que voltou a ser presa após ter descumprido normas do regime domiciliar.

No vídeo, a fã aparece visualmente abalada e preocupada com a empresária. Além disso, o vídeo mostra a preocupação da família por ela estar há 3 dias sem comer nem dormir. "Eu só vou tomar banho se eu for pro presídio de novo esperar Deolane", declara a fã.

Deolane Bezerra segue presa após audiência de custódia

A advogada e influencer Deolane Bezerra permanecerá presa após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 11. A Justiça decidiu pela manutenção de sua prisão preventiva devido ao descumprimento de medidas judiciais, como a proibição de falar com a imprensa, após sua detenção inicial.