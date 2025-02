Fernanda Paes Leme anuncia separação após nascimento da filha

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Fernanda Paes Leme usou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 29, para anunciar que se separou do empresário Victor Sampaio, nove meses após o nascimento de Pilar, filha do casal. Segundo ela, nos últimos meses, o relacionamento havia se tornado uma amizade.

“[Isso] não era bom nem pra mim e nem pra ela [Pilar]. Eu acredito que a gente tem que estar feliz para os nossos filhos, e eu e Victor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente”, disse.

Na oportunidade, a artista afirmou que a separação não foi causada por uma terceira pessoa. “Não houve nenhum agente externo que motivou essa separação, foi das nossas necessidades individuais e da nossa relação. [...] Fica a tristeza por algo que se rompeu. Mas não existiu revolta, brigas, nada disso”, explicou.

Fernanda Paes seguiu: “Fica a felicidade e consciência de que todo o tempo em que estivemos juntos, deu certo. Porque dele veio nossa filha, nosso laço, e é por ela que a gente decidiu ser feliz, longe de uma rotina juntos que estava se tornando incompatível com nossas necessidades. Não foi uma decisão tomada no calor do momento. Foi algo contra o qual lutamos por um tempo, mas decidimos ser fiéis ao que estávamos sentindo”.

A atriz disse que vai buscar sua própria felicidade e espera que Victor seja feliz também. “Fui criada para não viver de aparências, para buscar o que eu quero e preciso, e é isso que vou fazer. Aliás, que sempre fiz. Sou muito grata ao Victor, meu parceiro no maior projeto da minha vida, a maternidade, meu amigo de tantos anos, pai da minha filha, meu sócio. Desejo que você seja feliz, desejo ser feliz e que nossa felicidade reflita em nosso bem mais precioso que é a nossa Pipa”, pontuou.

Fernanda e Victor estavam juntos desde janeiro de 2021.