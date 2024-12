Fernanda Torres usa look de R$18,6 mil em evento de gala em Londres

Modelitoé da estiliista britânica Phoebe Philo - Foto: Reprodução

Fernanda Torres, 59, não economizou no look usado para ir a uma sessão de 'Ainda Estou Aqui' em Londres, no Reino Unido. A exibição ocorreu pouco depois da artista ser indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro 2025, nesta segunda-feira, 9.

Segundo a revista Quem, a filha de Fernanda Montenegro e seu stylist, Antonio Frajado, escolheram um look all black para o evento. Ela combinou brincos e uma colar de pedras transparentes com um conjunto preto acetinado da estiliista britânica Phoebe Philo - peças que custam cerca de R$18,6 mil na cotação atual do euro.

Fernanda disputa o Globo de Ouro com Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet. O evento acontecerá em 5 de janeiro, em Los Angeles.

O filme Ainda Estou Aqui também foi indicado na categoria de Melhor Filme de Drama.