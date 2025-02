Filha de Flávia Alessandra revela que dormia com totem da mãe nua

Filha de Flávia Alessandra surpreendeu com revelação - Foto: Reprodução | Instagram

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, surpreendeu ao contar um hábito inesperado que possuía quando mais nova. A jovem disse que dormia com um totem em tamanho real da famosa nua.

A informação foi dada no Pé No Sofá Pod, no YouTube. A também atriz disse que isso ocorria quando a mãe viajava para trabalhar e que a imagem havia sido um presente que Flávia recebeu da revista Playboy.

Mãe e filha destacaram que a nudez nunca foi um tabu na casa delas. "Minha mãe viajava muito e eu fiquei um tempo sozinha. Minha mãe não era casada, já era separada do meu pai. Lembro que quando minha mãe viajava, eu pegava esse totem, levava para minha cama e dormia com o totem da Playboy", contou Giulia Costa, aos risos.

A atriz e apresentadora ressaltou que a jovem também usava roupas dela para se sentir mais próxima da mãe. “Ela botava meu pijama, porque tinha meu cheiro. [Quando] ia tomar banho, levava o totem”, lembrou.

Guilia é fruto da relação que Flávia Alessandra teve com Marcos Paulo, que morreu em 2012. Atualmente, a veterana é casada com Otaviano Costa com quem teve uma filha, Olivia.