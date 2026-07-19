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ENTRETENIMENTO

Filho de Adriane Galisteu faz rara aparição ao lado da namorada

Adolescente e a amada participaram da comemoração do aniversário da mãe da apresentadora

Luiza Nascimento
Por
Victoria e Vittorio
Victoria e Vittorio - Foto: Reprodução/Instagram @xalana

Com vida relativamente discreta, Vittorio Iódice, de 15 anos, filho de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice, fez uma rara aparição nas redes sociais na última sexta-feira, 17. No aniversário da avó, Emma Galisteu, ele apareceu ao lado da namorada Victoria.

"Vovó, hoje eu quero parar um pouquinho e te dizer o quanto eu te amo. Você é um dos maiores presentes que a vida me deu", iniciou, na legenda em homenagem à matriarca da família.

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Apesar da celebração a Emma, foi a vida amorosa do garoto que chamou a atenção. No carrossel ele não publicou registros com a amada, no entanto, Xalana, o amigo e assistente pessoal de Galisteu, compartilhou momentos exclusivos da festa, em que a adolescente aparece.

“A namorada do Vittorio não come nem bolo. Eu estou chocada com essa menina. Vittorio, onde você arrumou sua namorada, pelo amor de Deus? Essa menina não come nada. Por isso ela é maravilhosa, linda e chique”, disse Xalana em um dos vídeos.

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