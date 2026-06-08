Fora da Copa, jogador da Seleção Brasileira surge em clipe de Madonna

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João Pedro animou os brasileiros ao surgir no novo clipe da cantora Madonna, nesta segunda-feira, 8. Fora da Copa do Mundo 2026 após não ser convocado por Carlo Ancelotti, o jogador da seleção brasileira surgiu em um trecho do curta-metragem de 13 minutos, divulgado pela artista.

Na cena, o craque do Chelsea é visto em um banheiro, ao lado de outros homens, olhando fixamente para a artista quando ela passa. A cena faz parte da apresentação da canção “Danceteria”, que integra o novo álbum da Rainha do Pop, intitulado “Confessions II”, com previsão de lançamento para 3 de julho.

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João Pedro no clipe de Madonna - Foto: Reprodução | Youtube

Madonna também apresentou outras canções ao longo do filme, como “I Feel So Free”, “Good for the Soul”, “One Step Away”, “Love Sensation” e “Read My Lips”, que estão presentes em seu novo repertório.

Além de João Pedro, o curta-metragem também conta com as aparições de personalidades famosas: Archie Madekwe, Richard Grant, Julia Garner, Gwendoline Christie, Kate Moss e Odessa A’Zion.

Confira: