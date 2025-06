FOTOS: Davi Brito impressiona ao mostrar evolução após procedimento - Foto: Reprodução

Davi Brito, de 22 anos, compartilhou com seus seguidores a evolução de sua barriga após se submeter a uma lipo HD. O campeão do BBB 24 realizou o procedimento estético há cerca de um mês e vem mostrando em suas redes sociais a transformação do seu abdômen em diferentes fases: 6, 10, 14 e 26 dias após a cirurgia.

Com o apoio das massagens modeladoras, Davi celebrou o resultado: “Ô pra isso, que evolução”, comentou ao destacar a definição dos “gominhos” na região abdominal. O ex-motorista de aplicativo segue focado na transformação estética e na busca por uma aparência mais atlética.

Além da lipo HD, Davi também mostrou que realizou a aplicação de botox no rosto. Em vídeo, o ex-BBB revelou que estava apreensivo com o procedimento, mas ficou satisfeito com o resultado final.

Davi Brito é detonado após mostrar resultado de lipo: "Mesma coisa"

Nos comentários, porém, os internautas detonaram o visual do rapaz. “Parece minha barriga depois de amassar uns 3 x-salada”, escreveu um seguidor. “Esse é o resultado da lipo?”, questionou outro. “Vai fazer a lipo?”, perguntou outra pessoa. “Ele não tinha feito lipo?”, insistiu mais um. Em outro comentário, um internauta disse: “Para mim está a mesma coisa”.

