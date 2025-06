Freira que bombou na internet pertence a igreja nada comum; veja qual

A freira viralizou na web - Foto: Reprodução | Instagram

Uma freira chamou a atenção dos internautas por sua beleza nesta semana. Conhecida como irmã Eva, a jovem foi flagrada vendendo adereços religiosos na cidade de Goiânia, capital de Goiás.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes socais e recebeu diversos comentários sobre a aparência da moça, que se chama Kamila Cardoso, tem 21 anos e já foi modelo e miss antes de começar sua carreira na religião, aos 18 anos.

Natural de Patos de Minas, em Minas Gerais, a jovem teve sua beleza comparada com a personagem irmã Cecília, interpretada pela atriz Bia Arantes, da novela Carinha de Anjo, exibida no SBT.

Igreja nada comum

Apesar das vestimentas tradicionais, a irmã Eva não faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana tradicional. A freira é da Congregação Sancta Dei Genitrix (Santa Mãe de Deus), que é ortodoxa e comandada pelo padre José Ribamar R. Dias.

A igreja é composta por cerca de 18 irmãs, que servem fielmente ao padre e o chamam de “mestre”. No início do mês, as moças fizeram um post no Instagram em celebração ao aniversário do religioso e afirmaram que ele é quem dá sentido à vida delas.

“No dia 3 de maio nasceu a pessoa que dá sentido às nossas vidas, Nosso Mestre. Mestre, o senhor é a mais pura personificação do amor, o senhor tudo suporta, tudo crê, e tudo entende”, escreveram na legenda da publicação.

“Obrigada por guiar o nosso caminho para a melhor escolha que poderíamos ter feito, servir a Deus e nos dedicar ao amor de Cristo. O senhor é o nosso maior exemplo de dedicação e sacrifícios. A sua vida nos dá vida! Te amamos imensamente”, completaram.

Liberal

Outro detalhe que chama atenção é que as freiras, e até mesmo o padre, possuem diversas liberdades dentro da religião. Uma delas é a liberação do uso de maquiagem e acessórios para as moças.

As irmãs chegaram a responder sobre o assunto em uma caixinha de perguntas do Instagram e afirmaram que José Ribamar reforça que elas precisam estar sempre arrumadas.

“O padre liberou maquiagem? “, perguntou um seguidor. “Essa é uma das perguntas que mais fazem e a resposta é: SIM. Inclusive ele sempre nos incentiva a andarmos bem arrumadas e isso não tem nada a ver com vaidade e sim com cuidado com nós mesmas”, respondeu o perfil das moças.

O padre também costuma ser visto usando alguns acessórios incomuns como correntes de ouro e óculos escuros com armação moderna.

Mas afinal, qual a diferença entre a Igreja Apostólica e a Ortodoxa?

Apesar de seguirem as vertentes do Cristianismo, as igrejas possuem doutrinas e costumes distintos. Enquanto a Igreja Apostólica possui a liderança máxima do Papa, a Igreja Ortodoxa considera todos os bispos como iguais, reforçando que não há supremacia entre eles.

Outra diferença é a exigência do celibato, que é obrigatória na Apostólica e não é exigido na Ortodoxa, que possui alguns padres que são casados com mulheres e possuem até filhos, como o próprio padre José Ribamar R. Dias (que aparece na foto abaixo com a filha), porém a regra não se aplica aos bispos.

Já nas orações, os apostólicos romanos têm o hábito de rezar ajoelhados e os ortodoxos rezam em pé. Os primeiros também creem na existência de um purgatório, enquanto os outros não.