Função secreta? Saiba como ativar o 'Modo Batman' no Whatsapp

Ferramenta faz parte de uma categoria de programas conhecidos como launchers - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além das telas de cinema, o Batman também tem feito sucesso nos aparelhos celulares nos últimos dias. O super-herói se tornou um dos símbolos mais buscados pelos usuários de dispositivos Android em razão de uma nova função que permite alterar o Whatsapp com a imagem do personagem.

Conhecido como "modo Batman", a ferramenta faz parte de uma categoria de programas conhecidos como launchers, que possibilitam a personalização da interface do celular, podendo modificar elementos como fontes, papéis de parede e ícones dos aplicativos.

Vale destacar que essa modificação é apenas estética e não altera as funções internas do aplicativo. O "modo" consiste exclusivamente na mudança do ícone do aplicativo em cor, forma ou tamanho.

Como configurar o modo Batman no Whatsapp?

- Baixe o aplicativo Nova Launcher no celular Android.

- Abra e defina o app como padrão no celular, para que ele possa alterar a camada de personalização e mudar o design da tela principal.

- Acesse o navegador favorito e busque (ou criar com inteligência artificial) uma imagem do ícone do logo do WhatsApp com algum símbolo alusivo ao Batman. O arquivo deve estar em PNG e ser transparente.

- Volte para a tela principal do celular e clicar por cerca de dois segundos no ícone do WhatsApp.

- Aparecerá um menu flutuante onde é necessário clicar em "Editar".

- Clique novamente sobre o logo do aplicativo, escolha Aplicativos e depois Fotos.

- Encontre a imagem que foi baixada anteriormente, defina o tamanho e clique em "Concluído". Dessa forma, o "modo Batman" será ativado no WhatsApp.

Para restaurar a logo para o estado original, é necessário acessar a Play Store e desinstalar o Nova Launcher. Após esse procedimento, as personalizações feitas na interface com esse aplicativo desaparecerão.