Gravidez de risco: por que parto de Maíra Cardi vai ser antecipado?

Maíra Cardi

A influenciadora Maíra Cardi, de 41 anos, revelou detalhes sobre a sua gestação. A famosa e o marido, Thiago Nigro, estão em viagem pela Grécia. Ela, que já é mãe de Lucas Cardi e Sofia Cardi Aguiar, está grávida de uma menina que se chamará Eloá.

Na quarta-feira, 3, ela publicou um vídeo no TikTok e contou por que a filha nascerá com 38 semanas e não com 39, como costuma ser esperado. “Eu descobri a trombofilia, e nela eu tenho que tomar uma injeção que eu não tenho a opção de não tomar, porque ela faz com que meu sangue fique ralo pra que ele não faça coágulo, para evitar que eu tenha uma parada cardíaca, uma embolia pulmonar ou um AVC”, iniciou.

Maíra Cardi contou que o tratamento da trombofiliaé delicado. “Só que eu corro sério risco de ter uma hemorragia. Por exemplo: eu não posso ter hemorragia, não posso sofrer um acidente”, disse. Ela explicou que, para fazer a cirurgia, terá que ficar o dia anterior sem tomar a injeção.

Na oportunidade, Maíra também explicou que precisa da medicação para garantir a vida da bebê. “Porque quando dá coágulo ele impede a entrada de sangue na placenta… A mãe toma a injeção para a bebê não morrer e depois do parto para ela não morrer”, explicou a empresária.

“Por que as trinta e oito semanas? É o ideal porque ela vai estar mais madura. Eu não posso esperar o momento dela, porque vai que ela nasce agora, daqui seis horas? Ou doze? Se eu tiver com efeito da injeção, eu morro. Eu não posso estar no efeito da injeção senão não posso ter o parto.”

Por fim, Maíra Cardi falou sobre a escolha do nome da filha. Ela contou que a inspiração veio ao ouvir a música “Yahweh Se Manifestará” e que, nesse momento, sentiu uma revelação divina. “Eloá quer dizer uma maneira de chamar Deus… Eu chorei, me arrepiei”, completou.