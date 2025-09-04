Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPANTE

Gravidez de risco: por que parto de Maíra Cardi vai ser antecipado?

Cardi está grávida de um menina que se chamará Eloá

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/09/2025 - 8:26 h
Maíra Cardi
Maíra Cardi -

A influenciadora Maíra Cardi, de 41 anos, revelou detalhes sobre a sua gestação. A famosa e o marido, Thiago Nigro, estão em viagem pela Grécia. Ela, que já é mãe de Lucas Cardi e Sofia Cardi Aguiar, está grávida de uma menina que se chamará Eloá.

Na quarta-feira, 3, ela publicou um vídeo no TikTok e contou por que a filha nascerá com 38 semanas e não com 39, como costuma ser esperado. “Eu descobri a trombofilia, e nela eu tenho que tomar uma injeção que eu não tenho a opção de não tomar, porque ela faz com que meu sangue fique ralo pra que ele não faça coágulo, para evitar que eu tenha uma parada cardíaca, uma embolia pulmonar ou um AVC”, iniciou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Maíra Cardi contou que o tratamento da trombofiliaé delicado. “Só que eu corro sério risco de ter uma hemorragia. Por exemplo: eu não posso ter hemorragia, não posso sofrer um acidente”, disse. Ela explicou que, para fazer a cirurgia, terá que ficar o dia anterior sem tomar a injeção.

Leia Também:

Maíra Cardi se preocupa ao fazer exame para verificar saúde da filha
Thiago Nigro revela nome do bebê que Maíra Cardi perdeu
É grave? Maíra Cardi descobre diagnóstico durante 3ª gravidez

Na oportunidade, Maíra também explicou que precisa da medicação para garantir a vida da bebê. “Porque quando dá coágulo ele impede a entrada de sangue na placenta… A mãe toma a injeção para a bebê não morrer e depois do parto para ela não morrer”, explicou a empresária.

“Por que as trinta e oito semanas? É o ideal porque ela vai estar mais madura. Eu não posso esperar o momento dela, porque vai que ela nasce agora, daqui seis horas? Ou doze? Se eu tiver com efeito da injeção, eu morro. Eu não posso estar no efeito da injeção senão não posso ter o parto.”

Por fim, Maíra Cardi falou sobre a escolha do nome da filha. Ela contou que a inspiração veio ao ouvir a música “Yahweh Se Manifestará” e que, nesse momento, sentiu uma revelação divina. “Eloá quer dizer uma maneira de chamar Deus… Eu chorei, me arrepiei”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gestação gravidez maira cardi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maíra Cardi
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Maíra Cardi
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Maíra Cardi
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Maíra Cardi
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x