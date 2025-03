Gretchen é detonada por aparência e se irrita: "Falta de orgasmo"

Gretchen rebateu haters - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após as criticas à sua aparência, a cantora Gretchen, rebateu os seus críticos em uma live no seu Instagram. A dançarina não ficou calada e comentou sobre os ataques que vêm recebendo.

A cantora rebateu e bloqueou uma internauta que disse: "Pela idade que ela tem, até que está bem. Mas eu sou sua fã, te amo". Gretchen comentou que a internauta tem inveja dela.

"Me ama coisa nenhuma! Morre de inveja de mim. Morre de inveja de eu estar com quase 70 anos – porque eu vou fazer 66 este ano – e estar bem do jeito que eu estou, ter as pernas que eu tenho, ter a barriguinha batida que eu tenho...", desabafou.

Entre as muitas criticas disfarçadas de elogio, ela contou sobre uma que a chamava de "barriguda". Cheia de ironia e risadas, a Rainha do Rebolado rebateu: "Ela não tem uma barriga, tem três!".

"Essas mulheres são mal comidas, não tem um companheiro?", comentou Gretchen. Aproveitando dessa situação, a cantora deu dicas para quem quer um corpo saudável. "Quer ficar igual a mim? Vai treinar, vai fazer uma reposição hormonal! Toda mulher é bonita desde que nasce! A beleza vem de dentro."

Ela ainda apresentou uma reflexão polêmica. "Essas mulheres são mal comidas, não tem um companheiro? Vai fazer uma terapia tântrica. Você vai ter um orgasmo e vai ficar com uma pele linda. Às vezes isso é falta de orgasmo!", concluiu, sem papas na língua.

Confira o vídeo na integra: