Gringa expõe traição do namorado com famosa cantora brasileira

A cantora se defendeu na web - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

MC Rebecca se envolveu em uma confusão nesta quarta-feira, 21. Segundo informações da página 'Poponze', a cantora foi acusada de ser amante do namorado de uma mulher estrangeira, que chegou a confrontá-la sobre o ocorrido.

Ainda de acordo com o relato da gringa, Rebecca não gostou de ser confrontada e mandou uma foto romântica ao lado do rapaz comprometido, debochando da situação e deixando claro que estava com ele.

“Logo ele vai voltar para mim, porque minha buc*ta é boa, quente e só tem no Brasil”, disse a funkeira na mensagem enviada para a moça que foi supostamente traída pelo affair da artista.

MEU DEUS! Gringa descobre traição do namorado com MC Rebecca.



Pronunciamento

Ciente da repercussão em torno do assunto, Rebecca usou seu perfil na redes social ‘X’, antigo Twitter, para se defender das acusações e alegou que a moça está querendo fama às custas dela.

“A gringa quer ficar famosa ? Kkkkkkkkkkk. Antes de acreditarem em fofoca, print , procurem saber dos fatos”, escreveu ela em seu perfil oficial, reforçando que a versão da moça não é a verdadeira.

A morena ainda comentou no post feito pela página e alegou que a mulher está criando um circo em torno do assunto. “Ela fez um circo mesmo”, disparou ela, sem dar muitos detalhes sobre o caso.