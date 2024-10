Gusttavo Lima: Justiça afasta suspensão de passaporte e porte de arma

Gusttavo Lima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta terça-feira, 24, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do Recife, revogou o mandado de prisão preventiva que havia sido emitido contra o cantor Gusttavo Lima no dia anterior. A decisão também afastou a suspensão do passaporte e do certificado de registro e porte de arma de fogo do artista.

“Concedo a liminar pretendida e, por consequência, determino a revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente em epígrafe [Gusttavo Lima]”, afirmou o magistrado. Ele também destacou o afastamento de outras medidas cautelares que haviam sido impostas pela juíza Andrea Calado. As informações são da colunista Fabia Oliveira.

O caso vinha ganhando atenção após a emissão das restrições legais, mas com a nova decisão, Gusttavo Lima não está mais sujeito às sanções anteriormente impostas.