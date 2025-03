Igor Kannário critica café europeu e gera polêmica: "V*adagem" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante suas férias na Suíça, o cantor Igor Kannário gerou polêmica ao reclamar do café servido no país. Em um vídeo compartilhado por sua esposa, a influenciadora Joana Lopo, o artista demonstrou insatisfação com a bebida e fez comentários que dividiram opiniões nas redes sociais.

Eu não quero esse café, não. Tá preto, viu? Essa viadagem de creme... Eu sou do leite Ninho, das coisas Igor Kannário

Enquanto expressava sua insatisfação, alguém o lembrou de que ele estava em outro país e que as diferenças culturais deveriam ser respeitadas. O cantor, no entanto, rebateu dizendo: "Sou brasileiro".

Joana Lopo explicou que, na Suíça, o café expresso é mais comum do que o café coado, popular no Brasil. Apesar da explicação, Kannário insistiu na crítica e reforçou sua opinião negativa sobre a bebida europeia.

A repercussão do vídeo gerou debate entre os seguidores do artista, com alguns apoiando sua preferência por hábitos brasileiros, enquanto outros criticaram sua postura ao desmerecer costumes estrangeiros.

Confira o vídeo: