Influenciadora de Salvador diz que namorado a traía com outro homem

Silvia tem quase 400 mil seguidores - Foto: Reprodução

A blogueira Silvia Carter, de Salvador, surpreendeu os seguidores ao revelar que descobriu que o homem que ela namorava era gay e vivia um romance escondido com outro rapaz. Em uma sequência de vídeos publicados na terça-feira, 14, ela compartilhou com os seguidores tudo o que aconteceu até o momento em que soube que estava sendo enganada.

Para começar, Silvia explicou que o relato dela é sobre um ex-companheiro e não do seu atual namorado. A influenciadora digital contou que o cara que estava levando uma ‘vida dupla’ não dava sinais de que fazia nada de errado e que o único quesito que chamou atenção dela foi o fato de uma pessoa aparentemente perfeita estar sem ninguém há dois anos.

“Ele tinha um trabalho bom, ele morava sozinho, ele tinha carro, ele tinha moto, ele era bonito… E tinha um fato que me pegava muito que era o porquê ele estava tanto tempo solteiro”, disse ela.

Apesar da suspeita, ela resolveu dar uma chance ao amor e a máscara desse antigo namorado de Silvia Carter só veio cair depois de alguns meses que os dois estavam juntos, quando ele já fazia parte do ciclo social dela.

A descoberta da traição aconteceu durante um evento de casais, organizado por amigos de Silvia que também trabalham com a internet, em setembro do ano passado. Com a visibilidade das postagens da resenha, as fotos e vídeos da blogueira ao lado do companheiro chegaram até as mãos do homem com quem ele já se relacionava. O choque foi tanto que eles começaram a discutir pelo telefone sem que ninguém soubesse.

“A gente estava em uma dessas resenhas, com muitas amigas, e tudo estava muito gostoso, mas chegou um certo horário da tarde e ele começou a ficar muito estranho. Ele estava muito tenso, sabe? Ele tava muito tenso! E depois que eu vim entender que ele quietinho, ele no celular, ele estava conversando com alguém, ele estava discutindo com alguém”, falou.

O namorado do namorado de Silvia Carter ficou cheio de ódio e resolveu expor toda a história. Ele ofereceu dinheiro para uma página de fofocas de Salvador publicar dezenas de prints que comprovaram o romance homoafetivo entre eles, mas o administrador decidiu contar primeiro para a blogueira sobre o que estava acontecendo.

Sem coragem de dizer diretamente à Silvia, a página enviou as mensagens para uma amiga dela que estava no local contar de uma maneira em que ela não ficasse constrangida. Essa moça disse para a influenciadora que precisava de ajuda para abrir a roupa para ir ao banheiro e a tirou da roda de amigos, mostrando absolutamente tudo o que a página havia mandado.

“O Instagram de fofoca não teve coragem de falar comigo e falou a essa minha amiga: ‘por favor, conta à Silvia que tem um rapaz que viu o casal no Instagram de fulana e ele está alegando que é namorado do namorado dela’. Daí ele começou a mandar muitos prints que o cara estava mandando pra ele, e todos os prints eram verdadeiros”, disparou.