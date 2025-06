Influenciadora troca show de Beyoncé por culto: “Satanás tá furioso!”

A moça contou detalhes sobre sua decisão - Foto: Reprodução | Instagram

Brenda Paixão usou suas redes sociais para revelar que recusou um ingresso para curtir o show da cantora Beyoncé em Nova York, nos Estados Unidos. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 29,e contou que preferiu ir ao culto religioso.

“Rapaz, Satanás tá furioso! Eu recusei ir no show da Beyoncé, que tinha ingresso sobrando, pra ir no culto”, disse ela, revelando que começou a passar mal e chegou a ter uma crise de ansiedade após falar não para o convite.

“Começou a me dar uma dor, uma ansiedade, uma vontade de chorar. Eu estava chorando, coloquei louvor, comecei a orar e a repreender todo mal. Uma pessoa não ficou feliz com a decisão e resolveu me oprimir. Vou pro culto sim, tá repreendido”, disparou.

A ruiva ainda contou que só percebeu a situação pois possui discernimento espiritual. “Discernimento de espírito é isso, você entender quando é algo físico e algo espiritual. Surreal, precisava compartilhar isso com vocês. Meu coração tá acelerado”, concluiu.

Reality de pegação

Vale lembrar que Brenda ficou conhecida na web ao participar de um reality show de pegação da Netflix, chamado ‘Brincando Com Fogo Brasil’. No programa ela acabou se relacionando com Matheus Sampaio.

Eles chegaram a participar junto do programa ‘Power Couple’, da Record TV, onde protagonizaram diversas brigas com outros participantes, mas acabaram ganhando o prêmio final.

Entretanto, eles terminaram o relacionamento um tempo depois, como direito a acusações de agressão física e mental, mas reataram o romance e estão juntos até hoje morando nos Estados Unidos.