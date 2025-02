Irreconhecível: Sérgio Chapelin reaparece na TV e visual chama atenção

Sérgio Chapelin deixou a televisão em 2019 - Foto: Reprodução/Globo

Ex-apresentador do Globo Repórter, Sérgio Chapelin, 83, fez uma rara aparição na televisão neste domingo, 19, ao prestar uma homenagem no Fantástico ao jornalista esportivo Léo Batista, que morreu neste final de semana. O jornalista aposentado surpreendeu o público com seu visual renovado, exibindo um coque samurai, barba longa e óculos redondos, o que viralizou nas redes sociais.

Chapelin, que dedicou quase cinco décadas à Rede Globo, se emocionou ao relembrar o colega e amigo Léo Batista. "O Léo gostava sobretudo de trabalhar. Ele fazia questão. Não pensava em aposentar. Ele podia lamentar quando faltava trabalho. Sempre o respeitei muito e sempre o admirei", declarou.

A homenagem repercutiu entre fãs e colegas, que destacaram a elegância e sensibilidade de Sérgio ao falar sobre Léo, um ícone do jornalismo esportivo. Sérgio Chapelin construiu uma carreira marcante no jornalismo televisivo. Ele apresentou o Jornal Nacional em duas ocasiões, de 1972 a 1983 e de 1989 a 1996, consolidando sua imagem como uma das vozes mais confiáveis do telejornalismo brasileiro.

Sérgio Chapelin volta às telas da Globo pic.twitter.com/mp5gH6FEO2 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 20, 2025

Foi também o primeiro apresentador do Globo Repórter, onde permaneceu por 23 anos, até sua despedida em setembro de 2019, quando decidiu se aposentar. Nas redes sociais, o visual de Chapelin chamou atenção e gerou uma onda de comentários nostálgicos. Muitos internautas elogiaram sua aparência, descrevendo-a como "modernizada" e "emblemática".