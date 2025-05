Isis Valverde se casa com bilionário no interior de SP; veja fotos

Isis Valverde se casa com bilionário no interior de SP - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Isis Valverde e Marcus Buaiz oficializaram a união no sábado, 3, em uma cerimônia intimista realizada em Jarinu, no interior de São Paulo. O evento contou com a presença de diversas celebridades como Sophie Charlotte, Seu Jorge e Mariana Ximenes. Os padrinhos e madrinhas incluíram Thaila Ayala e Renato Góes, e o cantor Silva presenteou os noivos com um show exclusivo.

A atriz escolheu um vestido sob medida da estilista Vivienne Westwood, modelo Nova Bagatelle, que se destacou pelo decote drapeado, saia ampla e uma longa cauda, complementado por um véu catedral em tule marfim com acabamento em renda. Já o empresário optou por um terno elegante da marca Boss.



Sobre o casal

O casal assumiu o romance em 2023, meses após rumores surgirem na mídia. Desde então, fizeram aparições públicas juntos, incluindo um encontro marcante na Paris Fashion Week. Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo, é herdeiro de um grupo empresarial do Espírito Santo e tem uma fortuna estimada em R$ 4 bilhões.

Além de empresário, Buaiz é fundador da MBUAIZ Entretenimento, criada aos 20 anos. O investimento inicial foi de R$ 1,5 milhão, conforme revelou à revista Forbes. O casamento com Isis marca uma nova fase para o casal, que celebrou o amor com emoção, música e amigos próximos.

Confira registros do casamento

