MANSÃO MINIMALISTA

Ivete Sangalo constrói casa com memórias afetivas em Juazeiro

A cantora nasceu na cidade e se mudou para a capital baiana ainda na infância

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/02/2026 - 2:07 h | Atualizada em 11/02/2026 - 7:37

A famosa nasceu em Juazeiro
A famosa nasceu em Juazeiro -

Ivete Sangalo resolveu resgatar as memórias afetivas do período que morou em Juazeiro, na Bahia. Vivendo na capital baiana desde os sete anos de idade, a cantora está construindo uma casa regada a grandes histórias, que serão passadas para seus três filhos: Marcelo, Marina e Helena.

“Queria ter com esta casa a mesma relação com a que tinha na minha infância e a primeira memória é a do chão frio, com tijolinhos de cerâmica, exatamente como este da Lepri. E quando eu chego aqui, este piso me abraça”, conta a artista, em um vídeo publicado pelo arquiteto Gabriel Lustosa, responsável pelo projeto.

Localizado às margens do Rio São Francisco, o imóvel ainda resgata a essência de tudo o que a artista viveu ao lado da família, com elementos de cerâmicas naturais em toda a varanda e jardim.

“Sai muito pequena daqui, fui para Salvador, me tornei cantora, mas sempre tive esse sonho de voltar para Juazeiro, querer ficar perto do Rio e viver nesse lugar que eu amo tanto. Uma coisa que eu queria muito era ter uma casa onde eu pudesse ter uma relação direta com a casa que eu tinha quando eu era criança”, disse ela.

Ivete Ivete Sangalo Juazeiro do Norte

