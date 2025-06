João Guilherme deixa comentário ousado em foto de atriz e agita web

O ator deixou o comentário acalorado para a amiga - Foto: Reprodução | Instagram

João Guilherme se tornou um dos assunto mais comentados na web após deixar um comentário ousado na foto de Maisa Silva, nesta segunda-feira, 9. O artista elogiou o post da amiga e se atrapalhou, usando uma palavra de duplo sentido.

Na publicação, a atriz da Globo aparece sentada em um estúdio, enquanto toma um chá. Brincalhão, o filho do cantor Leonardo resolveu fazer um trocadilho e falou sobre a possibilidade de tomar o chá feito pela amiga.

“Não tenho nenhum tea [chá] novo pra spill [derramar] ma, mas aceito chá se quiser me servir”, escreveu ele. Entretanto, o artista corrigiu a frase logo em seguida, alegando que ficou estranha. “Ficou esquisito”, disse ele.

A mudança ocorreu pois a palavra “chá” na linguagem popular também pode ser associada a uma conotação sexual. A frase “dei um chá nele” pode significar “tivemos uma boa noite de sexo”.

Recaída?

Apesar de estar solteiro, João Guilherme acendeu os rumores de uma possível reconciliação com a ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine. Os dois foram flagrados interagindo em um evento neste final de semana.

No registro, compartilhado pelo perfil do Instagram Condomínio da Fifi, os dois aparecem próximos um do outro, em clima tranquilo e discreto. Apesar de não falarem sobre o romance, a foto foi o suficiente para as especulações dos fãs do casal .

Vale lembrar que Bruna e João terminaram de forma amigável. “Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, informou o comunicado emitido pela assessoria deles.