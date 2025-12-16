Menu
SOLTOU O VERBO

Jojo Todynho rebate críticas e manda resposta afiada na web

A cantora rebateu o comentário ofensivo de uma seguidora

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/12/2025 - 21:59 h
A famosa devolveu a crítica -

Jojo Todynho já mostrou que não tem papas na língua. A cantora usou seu perfil do Instagram para rebater um comentário ofensivo feito por uma internauta nesta terça-feira, 16, onde a moça criticou sua roupa.

“O vestido não caiu bem, nem a cor”, comentou a mulher, detonando a peça escolhida pela artista para um evento em que foi acompanhada do novo namorado, Thiago Gonçalves.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por JoJo (@jojotodynho)

Irritada com a crítica, Jojo deu uma resposta afiada à moça. “Você é o puro suco da cafonice. Nem com ouro no corpo brilha. Você é a cara do R$ 1,99”, escreveu ela, que recentemente falou sobre a possibilidade de entrar para a política.

x