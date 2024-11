Jovem se declara a filho de Angélica e Huck: "Vida ao seu lado"

Duda Guerra e Benício Huck - Foto: Reprodução

O romance de Duda Guerra e Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, segue firme e forte. Nesta quinta-feira, 24, a adolescente de 16 anos, que também é influenciadora digital, compartilhou uma declaração ao amado nas redes sociais e mostrou algumas fotos da viagem recente que fizeram juntos.

"Mais um mês sendo a menina mais sortuda do mundo de ter você comigo. Te amo demais, amor, você é meu príncipe. Quero passar a vida toda do seu lado. Obrigada por me fazer tão bem, que nosso amor continue crescendo cada dia mais", escreveu Duda nos Stories do Instagram.

Na publicação, a jovem compartilhou algumas fotos tirada com Benício ao longo da última semana, quando viajou para a Flórida, nos Estados Unidos, ao lado do namorado. Por lá, os dois passearam por famosos parques temáticos e também curtiram um jantar romântico.

Em um relato feito nas redes sociais na noite da última quarta-feira (23), Duda contou que teve crises de ansiedade por conta de mudanças que aconteceram em sua vida e revelou que tem dificuldade em aceitar seu corpo.

"Esse ano com certeza foi um dos mais difíceis da minha vida. Perdi 'amigos', comecei a ter ansiedade por causa da escola, tive/tenho dificuldade em aceitar meu corpo e, com certeza, a internet me salvou. Vocês são demais, obrigada por tudo. Ainda vamos fazer muita história", disse ela.