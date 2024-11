Kadu Moliterno dorme em quarto separado da esposa, musa do Onlyfans

Kadu Moliterno e Cristianne Menezes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Kadu Moliterno, de 72 anos, quebrou o silêncio sobre detalhes do seu relacionamento com Cristianne Menezes, com quem se casou em 2016. Ele disse que na relação com a musa do OnlyFans não há lugar para ciúme.

“A gente é um casal maduro. Se a gente tivesse se conhecido por volta dos 30 anos, ia ser um pega pra capar, não ia dar certo. Está dando certo porque Deus sabe o que faz, nos colocou juntos na hora certa. A gente já está maduro. Estamos há dez anos juntos e nos damos muito bem”, afirmou Kadu.

Segundo Kadu, um dos segredos para a união bem-sucedida, é o fato dos dois dormirem em quartos separados. “O segredo é não perder a admiração pelo outro e o respeito pela individualidade de cada um. Isso contribui para que a gente siga apaixonado e sinta falta um do outro. Cada um tem o seu quarto e o seu banheiro. Isso é importantíssimo. Nunca sei qual a roupa que ela vai estar”, disse.

Ele completou: “A gente mora na mesma casa, mas digo, 'que horas eu te pego?' e espero no carro ou na porta. A gente tem que exaltar a mulher e não tentar entender. É exaltar e amar”.