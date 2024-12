Lázaro Ramos homenageia Taís Araújo no aniversário da atriz: “Dengo”

Lázaro e Taís são casados há 20 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lázaro Ramos, 46, homenageou a esposa, Taís Araújo, nesta segunda-feira, 25, dia do aniversário da atriz, que completou 46 anos. Em um publicação no Instagram, o ator publicou várias fotos do casal e uma declaração.

Leia também:

>> Lázaro Ramos revela como é a vida amorosa com Taís Araújo: “Marca dia”

>> Lázaro faz declaração à Taís Araújo pelos 20 anos de casamento; veja

>> ‘O Auto da Compadecida 2’: novo cartaz destaca Luís Miranda; veja

“Hoje é o dia dela. Mais um aniversário, mais um ano te celebrando. Esse carrossel de fotos começa com o seu aniversário de 30 anos. Você estava tão feliz e alegre. Essa alegria permanece em cada ano que passa”, iniciou Lázaro.

Em seguida, o artista desejou “tudo de melhor sempre” à amada. “Te amo muito e espero que hoje você receba as melhores energias e sorte para o novo trabalho que se inicia. Além de todo o dengo e amor que você merece. Feliz aniversário, Taís Araújo”, finalizou.

Veja a publicação:

Lázaro e Taís completaram 20 anos casados em setembro deste ano. Juntos, os dois são pais de João Vicente, 12, e Maria Antônia, 9.