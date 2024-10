Luan Santana cancela show no Rock In Rio

De acordo com a assessoria do artista, Luan teria uma apresentação solo em Santa Catarina e causou um choque de horários - Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Uma das maiores atrações desta edição do Rock in Rio, o cantor sertanejo Luan Santana, que se apresentaria na noite deste sábado, 21, no Palco Mundo, cancelou sua apresentação.

De acordo com a assessoria do artista, Luan teria uma apresentação solo em Santa Catarina após o RiR, mas o atraso de 1h30 no horário do show, causado por um efeito cascata após o atraso no primeiro show do dia, causou um choque de horários que impossibilita a apresentação no festival do RJ.

Ainda estão previstas as apresentações de Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior e Simone Mendes.